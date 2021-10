Właścicielka przywiązała psa do drzewa w lesie i wyjechała. Została oskarżona o znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem

- Oskarżona ma postawiony zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem - mówi prokurator Marcin Bobola.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, kobieta zabrała swojego psa do lasu. Tam pozostawiła zwierzę przywiązane do drzewa, bez dostępu do wody i jedzenia. Następnego dnia wyjechała na kilka miesięcy do pracy, za granicę, nie troszcząc się o to, co stanie się z czworonogiem.

Zdaniem śledczych, pies praktycznie nie miałby szans na przeżycie. Stało się inaczej – dzięki czujności jednego z sąsiadów oskarżonej, starszego mężczyzny.

- Mężczyzna widział jak kobieta prowadzi owczarka w kierunku pobliskiego lasu a potem wraca sama do domu. Kiedy usłyszał dobiegające z lasu ujadanie i skomlenie, skojarzył te fakty - opowiada prokurator Marcin Bobola.

Mężczyzna, z racji podeszłego wieku, nie mógł sam wybrać się do lasu sprawdzić, co się stało. Zwrócił się o pomoc sąsiada.