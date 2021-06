Wojewoda Ewa Leniart: Nowe karetki dla Mielca i Przemyśla

– Wybór akurat tych podmiotów nie był przypadkowy – mówiła w środę wojewoda Ewa Leniart. - Wzięliśmy pod uwagę liczbę ambulansów i okres ich użytkowania. Proces wymiany ambulansów jest w województwie podkarpackim realizowany konsekwentnie od 2017 r. – dodała.

Przez ostatnie cztery lata na ten cel przeznaczono z Budżetu Państwa ponad 17 mln zł. Dało to możliwość wymiany 24 karetek użytkowanych przez Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Podkarpacia.

– Nasz region jest liderem, jeżeli chodzi o zrealizowanie projektu koncentracji dyspozytorni medycznych. Zwiększyliśmy liczbę zespołów ratownictwa medycznego z 85 do 96. Oznacza to, że mamy więcej jednostek funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, a tym samym zmniejszyliśmy czasy dojazdów do zgłoszeń – powiedziała wojewoda.

Zakup nowych karetek dla zespołów ratownictwa medycznego z Mielca i Przemyśla wcale nie oznacza, że w regionie nie ma potrzeby nabycia kolejnych ambulansów. Bo to mocno eksploatowany sprzęt. Zdarzają się też wypadki drogowe.