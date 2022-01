Wojewoda i podkarpacki kurator oświaty wręczyły dziś dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów [ZDJĘCIA]

Spotkanie było okazją do gratulacji, które przekazał także premier Mateusz Morawiecki. Skierował list do stypendystów.

– Z wielką radością zwracam się do grona uczniów, którzy otrzymują dziś tytuł stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Kieruje mną przekonanie, że Polska stoi dziś przed wielką szansą, bo ma Was – wspaniałą młodzież, której chce się chcieć, której chce się uczyć, chce się podejmować kolejne wyzwania. Jestem pewien, że kompetencje, które dziś zdobywacie, będą siłą Rzeczypospolitej w przyszłości. Nie wątpię, że wśród Was znajdują się przyszli wynalazcy, inżynierowie, nauczyciele, wspaniali działacze społeczni, a także politycy (…). Serdecznie Wam gratuluję - napisał.