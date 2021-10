Wojtuś Bukowski z Gawłuszowic urodził się z połową serduszka. Teraz potrzebuje naszych serc!

Wojtuś miał urodzić się zdrowy. Niestety, w 7. miesiącu ciąży rodziców chłopca poinformowano, że ich ukochany i wyczekiwany synek ma śmiertelnie niebezpieczną wadę serca HLHS - urodzi się z połową serduszka. Wojtuś dostał tylko 50% szans na przeżycie. By potwierdzić diagnozę, rodziców skierowano do szpitala w Krakowie.

- Jeszcze wtedy łudziłam się, że lekarze są w błędzie, że doszło do koszmarnej pomyłki, ale specjaliści z Krakowa potwierdzili diagnozę - wspomina traumatyczne chwile pani Justyna, mama chłopca.

2 Lipca 2019 roku Wojtuś przez cesarskie cięcie przyszedł na świat. Niestety nie trafił w czułe objęcia swojej mamy. Zostali rozdzieleni zaraz po porodzie.

- Tak bardzo chciałam go wtedy przytulić, móc powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, że będę robić, co tylko się da, by ochronić jego maleńkie życie. Nie było nam dane. Przeniesiono mnie na salę, gdzie inne mamy mogły być ze swoimi dziećmi, a ja pełna strachu i lęku o mojego synka, wtulałam się w szpitalną poduszkę, ukrywając łzy, które rozdzierały moje serce - opowiada o swoich przeżyciach mama Wojtusia.

Kolejnego dnia po przyjściu na świat maleńki Wojtuś został przetransportowany do szpitala, w którym odbyła się jego pierwsza operacja. W 7 dobie życia, u Wojtusia przeprowadzono pierwszą operację serca.