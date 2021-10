Kuba z Dębicy walczy o sprawność. Pomóżmy mu uzbierać środki potrzebne na operacje

- 1 października Kuba odbył wizytę w Europejskim Instytucie Doktora Paleya w Warszawie. Jest to jednostka wyspecjalizowana w pomocy osobom ze schorzeniami podobnymi do tych, na które cierpi Kuba. Efektem wizyty jest plan serii czterech kosztownych operacji obu rąk nastolatka. Początkowym etapem będzie rozprostowanie rąk i odkręcenie nadgarstków, by zwiększyć zasięg ruchów Kuby. Po przejściu rehabilitacji, możliwe będzie wydłużenie przedramion w dwóch kolejnych operacjach