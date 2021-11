Wszystkie mecze TAURON Ligi siatkarek na żywo tylko w serwisie Polsat Box Go

Będzie to możliwe w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu – komputerze, smartfonie, tablecie czy w Smart TV. To wspólne przedsięwzięcie kanałów sportowych Polsatu, Polsat Box Go oraz Polskiej Ligi Siatkówki.

Trwające od kilkunastu lat partnerstwo Telewizji Polsat i Polskiej Ligi Siatkówki to, obok ogromnych sportowych emocji, nieustanne podnoszenie jakości z myślą o potrzebach kibiców. Najlepsi komentatorzy, doskonała jakość obrazu i dźwięku oraz możliwość śledzenia transmisji w dowolnym miejscu, także na urządzeniach mobilnych, to cechy, do jakich fani siatkówki zdążyli się już przyzwyczaić. Kolejną nowością będzie udostępnienie wszystkich meczów na żywo w Internecie (z wyjątkiem sobotniego meczu ŁKS Commercon Łódź – Joker Świecie) – w serwisie Polsat Box Go, dzięki czemu dwukrotne zwiększy się liczba spotkań, jakie w każdej kolejce będzie można oglądać na żywo.