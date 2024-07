Wychowanek Gryfu Sanok został mistrzem Polski. Wyrwał i podrzucił blisko 350 kilogramów

Mistrzostwa Polski Elite odbyły się tym razem w Ciechanowie. Klub z Sanoka nie wystawił do rywalizacji żadnego zawodnika. Kontuzja wyeliminowała w udziału w zawodach Macieja Sachajdaka (kategoria do 81 kg).

Startował za to Patryk Sawulski (96 kg), który na ciechanowskim pomoście spisał się bardzo dobrze. W rwaniu uzyskał 155 kg, a w podrzucie 188 kg. W rwaniu podszedł także do 160, a w podrzucie do 195 kilogramów, ale obie próby zakończyły się bez powodzenia. Wynik 343 kg dał jednak Patrykowi bezapelacyjnie złoty medal. Na dokładkę atleta z Sanoka został także sklasyfikowany na 4. miejscu według punktacji Sinclair całych zawodów.