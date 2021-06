Wyniki wtorkowych meczów piłkarskich na Podkarpaciu. Grali w klasach O i A

gr. jarosławska: „Ściany” we wtorek zbytnio nie pomagały i gospodarze nie wygrali ani jednego meczu. Już tylko cień szansy na uratowanie się przed degradacją ma Tęcza Jankowice. WYNIKI: Młyny - Piwoda 1:2 (1:1) Gołębiowski 8 - Pindak 17, 53-karny;

Munina - Laszki 0:2 (0:0)

Kobylarz 59, Bawoł 80;

Rokietnica - Surochów 1:1 (1:1)

Pelc 3 - Róg 36;

Manasterz - Kidałowice 0:2 (0:1)

Oczkowski 31, Łasocha 60-karny;

Nienowice - Wietlin 2:2 (0:2)

Krochmal 79, Halwa 83 - Jasny 4, Bednarz 45;

Węgierka - Tuchla 2:2 (1:2)

Fedor 28, Gilarski 79 - Słotwiński 33, Fedan 45.

gr. lubaczowska:

LKS Start Lisie Jamy wysoko ograł Victorię Stary Dzików i zapewnił sobie awans do jarosławskiej okręgówki. Jest to pierwszy, historyczny awans Startu do klasy okręgowej. Orkan Zapałów zwycięskiego gola w starciu z Wólką Krowicką zdobył w samej końcówce – podobnie Juwenia w starciu ze Zdrojem Horyniec. Pewne zwycięstwo w Płazowie odnieśli Czarni Oleszyce.