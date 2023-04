Wypadek podczas budowy drogi w Sędziszowie Małopolskim. Poszkodowanego zabrał śmigłowiec LPR Klaudia Oronowicz-Chudzik

Do groźnego wypadku doszło podczas prac przy budowie drogi przy ul. Jana Pawła ll w Sędziszowie Małopolskim. 31-letni mężczyzna doznał obrażeń ciała w skutek uderzenia go przez łyżkę koparki. Rannego mężczyznę przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Na miejscu trwają czynności procesowe.