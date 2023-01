Wypadek w Kątach. 20-letni kierowca golfa miał organizmie blisko 2 promile alkoholu [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, na drodze wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Kąty. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że kilkanaście minut po północy, 20-latek kierujący volkswagenem, jadąc drogą wojewódzką w kierunku Nowego Żmigrodu, najprawdopodobniej w wyniku nadmiernej prędkości, stracił panowanie nad samochodem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust. Mężczyzna z obrażeniami trafił do jasielskiego szpitala.

Mundurowi wykonali oględziny pojazdu oraz miejsca zdarzenia. Zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentacje fotograficzną. Podczas sprawdzenia stanu trzeźwości 20-latka okazało się, że kierował samochodem pod wpływem alkoholu. Policyjny alkomat wskazał w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia. O jego losie zadecyduje sąd.