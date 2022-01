"Wysyłali nas tam i z powrotem". Problemy pacjentów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 przy ul. Szopena w Rzeszowie Konrad Karaś

Wojewódzki Szpital Kliniczny nr 1 im. Fryderyka Szopena w Rzeszowie. Krzysztof Kapica

Do redakcji Nowin dotarł sygnał od pani Anny, mieszkanki Rzeszowa, która skarży się na personel medyczny Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 przy ul. Szopena. - Wiele osób w mieście poznało na własnej skórze, co oznacza wizyta w tym szpitalu. Wiedzą to pacjenci i pracownicy służby zdrowia – pisze nasza Czytelniczka.