Wojenka w Trzebownisku. 12 lekarzy na ławie oskarżonych! Pacjent oskarżył ich o zniesławienie Wojciech Tatara

Krzysztof Kapica

Przedsiębiorca Kazimierz Janik oskarżył 12 lekarzy pracujących bądź współpracujących z NZOZ Pro Familią w Trzebownisku, że ci go zniesławili. Lekarze oświadczyli, że nie będą leczyć tego pacjenta. Sprawa trafiła do NFZ-tu, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw pacjenta, Okręgowego Sadu Lekarskiego i ostatecznie do wydziału karnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie.