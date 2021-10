Rzeszów. Lekarz odmówił przyjęcia pacjenta na zaplanowaną wizytę w poradni urologicznej. "Nie wierzyłem, że to dzieje się naprawę"

- Z gabinetu wyszedł doktor i po nazwisku zawołał panią, która dopiero co przyszła do poradni. Wtedy ja spokojnie zapytałem, że jak to właściwie jest, czy wchodzi się w kolejności, jak kto przyjdzie, czy jest się wyczytywanym? Doktor to usłyszał i odpowiedział, że obowiązuje „wolna amerykanka” i wszedł do gabinetu. Po krótkiej chwili znowu wyszedł, mówiąc mi, że jak ja się zachowuje, że go zdenerwowałem i on mnie dziś nie przyjmie. Nie wierzyłem, że to dzieje się naprawdę, otworzyłem drzwi do gabinetu i zapytałem, czy się nie przesłyszałem. Próbowałem wytłumaczyć doktorowi, że przyjechałem taksówką spod Frysztaka, która na mnie czeka. Na co on odpowiedział, że go to nie obchodzi. Mam 62 lata a zostałem potraktowany jak śmieć, jak przedmiot – żali się pacjent.