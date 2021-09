Skandal z zaświadczeniami lekarskimi dla kierowców. Lekarz bez uprawnień przebadał ponad 6 tysięcy osób. Są przesłuchiwani

Grzegorz Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, wydał w piątek 10 września specjalny komunikat w bulwersującej sprawie lekarza Mariusza C.

Jak głosi komunikat, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie „nadzoruje dochodzenie w sprawie doprowadzenia w okresie od 29 września 2017 roku do 2 stycznia 2020 roku w Rzeszowie, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do posiadania uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.”

Postępowanie zostało wszczęte po pisemnym zawiadomieniu złożonym przez marszałka województwa podkarpackiego. Ustalono, iż Mariusz C. przebadał od 29 września 2017 r. do 2 stycznia 2020 r. ponad 6 tys. osób, zarówno mieszkańców Rzeszowa, jak i mieszkańców z terenu całego województwa podkarpackiego. Obecnie osoby te są przesłuchiwane.