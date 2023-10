Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz 28. zainaugurowała rok akademicki [ZDJĘCIA]

- Według danych opublikowanych przez GUS w lipcu tego roku, najwięcej cudzoziemców w naszym regionie studiowało w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Było to 57,6 proc. ogółu studiujących cudzoziemców. Innymi słowy, więcej niż co drugi międzynarodowy student na Podkarpaciu to student WSIiZ - wskazywał rektor.