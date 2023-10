Zachodnia obwodnica Przeworska oficjalnie otwarta [ZDJĘCIA, WIDEO] OPRAC.: luks

W środę okolicach Kańczugi uroczyście zakończono i oddano do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do Kańczugi. Oddany został całkiem nowy, dwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na trasie Gwizdaj – Studzian do ulicy Węgierskiej w Przeworsku oraz rozbudowany odcinek drogi o długości około 4 km do Urzejowic.