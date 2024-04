Zakończył się remont drogi wojewódzkiej 835 Urzejowice-Kańczuga OPRAC.: Łukasz Solski

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ostatnia drogowa inwestycja realizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, została oficjalnie oddana do użytku. To 6-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 835 biegnący od Urzejowic do Kańczugi w powiecie przeworskim. Wartość wykonanych robót to 55,7 mln złotych z czego unijne dofinansowanie wyniosło ponad 38 mln złotych, a resztę – ponad 17 mln – dołożył samorząd województwa.