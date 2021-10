Zaproszenie do udziału w Społecznej Radzie Kultury przy prezydencie Rzeszowa

Swój akces do Społecznej Rady Kultury, należy zgłosić mailowo, telefoniczne lub poprzez media społecznościowe do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. Zgłaszać się można do 31 października br.

Kolejnym krokiem będzie spotkanie założycielskie 15 listopada br. o godzinie 17 w rzeszowskim Urban Lab przy ul. 3 Maja 13. Podczas tego spotkania wszyscy chętni będą mogli pracować nad regulaminem Rady.