Zatrzymano sprawcę groźnego zdarzenia drogowego w Przemyślu. 25-letni mężczyzna uciekł przed policją

Do zdarzenia doszło we wtorek, 11 czerwca około godziny 13:30 na ul. Paderewskiego w Przemyślu . Kierowca hondy poruszał się ul. Paderewskiego w dół. Na ostrym zakręcie w prawo stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. W tym samym czasie, jadący z naprzeciwka kierowca BMW, aby uniknąć czołowego zderzenia, musiał gwałtownie skręcić w prawo w stronę barierek energochłonnych.

Jak się dziś okazuje, jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili właściciela hondy - to 25-letni przemyślanin. Gdy mundurowi pojawili się w jego mieszkaniu, mężczyzna posiadał widoczne, lekkie obrażenia ciała, wskazujące na to, że to on mógł kierować hondą.

25-latek usłyszał zarzuty spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym znajdując się w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do wyroku sądu. Przemyślanin przyznał się do winy. Potwierdził, że to on doprowadził do kolizji i oddalił się z miejsca, bo chciał uniknąć konsekwencji.