Zawodnik Flying Wings Rzeszów, Bogdan Kuźmik, marzy o grze w reprezentacji Polski

W 2018 roku doznałeś poważnego urazu kręgosłupa..

Tak, cztery lata temu doznałem urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym. Był to akurat dzień wolny od pracy i przerwy od nauki do obrony pracy licencjackiej, którą miałem bronić za kilka dni i zjechać do Polski. Jednak życie pisze różne scenariusze. W wyniku skoku na główkę do wody uszkodziłem kręgosłup, mimo iż głębokość wody głęboka. Dlatego nie polecam nikomu tego robić nawet jeżeli woda nie jest płytka. Woda jest zmienna i w każdej chwili może przynieść ze sobą przedmiot na który możemy natrafić. Nie warto ryzykować, ponieważ sekunda zmienia życie o 180°. Niestety konsekwencje urazu zostają już do końca życia, także przestrzegam nawet najbardziej doświadczonych w tym temacie jeżeli można kogokolwiek tak nazwać.

Długo po wypadku musiałeś odbudowywać się mentalnie?

Hmm, tego typu urazy zmieniają nasze życie diametralnie. Na początku nie tylko nasze, ale także całej rodziny. Musimy tak naprawdę uczyć się od nowa podstawowych czynności takich jak jedzenie, ubieranie się itp. Do wszystkiego potrzebujemy pomocy. Lekarze nie dawali mi szans ,że będę kiedykolwiek samodzielny. Na szczęście się pomylili. Na początku nie potrafiłem sobie wyobrazić co dalej z moim życiem lecz dzięki wsparciu rodziny bliskich osób i narzeczonej odnalazłem się na nowo w życiu. Wypadek weryfikuje znajomości, do końca zostają tylko prawdziwi przyjaciele. Hektolitry wylanych łez i potu na rehabilitacji i treningach sprawiły, że w tej chwili jestem praktycznie w stanie funkcjonować bez pomocy osób trzecich mimo wózka. Rok po wypadku zacząłem jeździć samochodem co dało mi niezależność i otworzyło kolejne ścieżki do spełnienia wyznaczonych celów. Ukończyłem drugi kierunek studiów, sukcesywnie rozwijam się zawodowo i już niebawem staniemy z Dominiką na ślubnym kobiercu. Bardzo dużego „powera” daje mi także jazda na handbike oraz rugby na wózkach. Z drużyną Flying Wings, co roku zdobywamy podium na Mistrzostwach Polski. W tym roku wywalczyliśmy tylko niestety brązowy medal. Zapraszamy do obserwowania naszych poczynań w mediach społecznościach drużyny Flying Wings Rzeszów