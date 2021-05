Zderzenie dwóch osobówek w Trześniowie. Jeden z kierowców w szpitalu [ZDJĘCIA]

NOWE Dodatki covidowe dla lekarzy. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad systemem, który ma dziury

Jak w sobotę ujawnił Onet, dodatki covidowe dla lekarzy doprowadziły do wielu nadużyć. Polecenie ministra zdrowia stworzyło możliwość płacenia do 15 tys. zł za jeden dyżur w miesiącu na oddziale covidowym. Teraz Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że „trwają prace nad dostosowaniem treści polecenia do aktualnej sytuacji epidemicznej panującej w kraju”.