Zdjęcie Podhalańczyka na aukcji WOŚP. Cena to już 2500 zł [ZDJĘCIA]

Fotografia Podhalańczyka, zapalonego turysty, przedstawia lecący na pomoc śmigłowiec TOPR, a została zrobiona 30 stycznia 2021 roku z wnętrza jaskini Mylnej w Tatrach. Dwóch narciarzy porwała wtedy lawina w rejonie Suchego Wierchu Ornaczańskiego w Dolinie Kościeliskiej. Narciarze zostali znalezieni przez ratowników i odkopani, dzięki czemu przeżyli.

- Nazwałem to zdjęcie "Sekundy dla Życia" ponieważ dla ratowników i dla zasypanych przez lawinę liczyły się sekundy i ja miałem dosłownie sekundy na wykonanie tego zdjęcia. Zbliżający się śmigłowiec tylko słyszałem, nie widziałem go. Jedna próba, jedna szansa i jedna sekunda na wykonanie zdjęcia. Wielki Szacunek dla ratowników TOPR za to, że ryzykują swoje życie, by ratować innych. To są BOHATEROWIE. To są właśnie Sekundy dla Życia! – mówi w rozmowie z Nowinami Paweł Mazur.