Zdunek Wybrzeże Gdańsk przerwało kapitalną serię Cellfast Wilków. Goście nieoczekiwanie, ale zasłużenie odczarowali tor w Krośnie

Kibice, którzy przyszli na stadion licząc na kolejny sukces swojego lidera po szóstej gonitwie nie mieli nie mieli wesołych min, bo rywale po trzech wygranych z rzędu prowadzili 20:16. Wilki musiały ścigały ekipę z Gdańska, która świetnie dopasowała się do warunków na torze. Liderzy gości świetnie wychodzili spod taśmy i ani Lebiediew, ani Milik, ani Szczepaniak nie dawali rady, aby ich dopaść przed metą. Po siódmym biegu, w którym najmocniejsza para Winner 1 ligi: Musielak – Szczepaniak przegrała z Wiktorem Kułakowem, team z Gdańska prowadził 23:19. Gospodarze musieli szukać sposobu, jak na twardym torze, jeździć szybciej, lepiej niż bardzo dobrze dysponowany przeciwnik. Duńczyk Rasmus Jensen, nowy kapitan Wybrzeża nie tracił rezonu i powiedział wyraził nadzieję nadzieję, że jego rozpędzona ekipa będzie dalej tak dobrze jechać. Jechała. W ósmym biegu para Gruchalski – Jamróg niespodziewanie ograła dubletem Lebiediewa. Goście przeważali 28:20. To była niespodzianka dużego kalibru. W teamie z Krosna zaczęły grać nerwy. Był najwyższy czas, aby odrabiać straty. Po długiej przerwie, wreszcie w biegu 10. zwyciężyła para z miejscowych. Milik i Wojdyło pokonali Kułakowa i Szczotkę 4:2. Do odrobienia pozostawało dużo – bo 6 oczek.

W poniedziałek kapitalne znaczenie miał start. Przyznał to Alan Szczotka, twierdząc, że udany start to 70 procent sukcesu. Wilki koniecznie musiały poprawić ten element. W 11. odsłonie groźnie wyglądający upadek zanotował z własnej winy Gruchalski, który odbił się od bandy, ale na szczęście nic mu się nie stało. Został on wykluczony. – To był mój błąd, moja wina – przyznał zawodnik. W powtórce Jensen po świetnym starcie ograł Milika i Musielaka.

W poszukiwaniu sposobu i lepszych ustawień

- Cały czas szukamy różnych rozwiązań. Jesteśmy słabsi, ale nie szukamy winy w torze – przyznał Mateusz Szczepaniak.

Kierownictwo Wilków robiło roszady, stosowało rezerwy taktyczne. Zawodnicy starali się, wychodzili ze skóry. Nie pomagało. W 13. wyścigu Lebiediew z Musielakiem jechali na 5:1, ale Kułakow najpierw minął Musielaka, a następnie Lebiediewa. Za chwilę Jamróg wyprzedził Musielaka. Był to niesamowity wyścig. Wygrany po równie niesamowitej walce przez duet gości 4:2.

Wybrzeże wykorzystało swoją szansę. Jako pierwsze w tym sezonie odczarowało krośnieński tor. Dzięki podwójnemu zwycięstwu w ostatnim biegu Cellfast Wilki zmniejszyły rozmiary porażki i w rewanżu w Gdańsku, który już w niedzielę o godzinie 14, zapowiadają walkę o zwycięstwo.

- Nie jesteśmy zadowoleni. Nie spasowaliśmy się do toru, ale nie ma co zwalać winy na tor – stwierdził mocno niezadowolony Tobiasz Musielak, który zaliczył słabszy występ.

- Cały czas szukaliśmy ustawień. Nie było spokoju w drużynie, jaki zawsze jest. Gdańsk szybciej się dopasował. Mamy nadzieję, że w Gdańsku będzie odwrotnie – powiedział m.in. na antenie nSport+ - Vaclav Milik.

- Nikt na nas nie stawiał, nikt w nas nie wierzył. Wszyscy nasi zawodnicy jechali, byliśmy drużyną – mówił w tej stacji Wiktor Kułakow.

Jednym radość, drugim smutek.

Cellfast Wilki Krosno – Zdunek Wybrzeże Gdańsk 44:46

Cellfast Wilki:

9. Tobiasz Musielak 9 (3,2,2,1,0,1)

10. Mateusz Szczepaniak 4+2 (2,1*,1*,-,-)

11. Patryk Wojdyło 3+1 (2*,0,1,-)

12. Vaclav Milik 13+1 (1,2,3,2,3,2*)

13. Andrzej Lebiediew 14 (3,2,1,3,2,3)

14. Bartosz Curzytek 1 (1,0,0,0)

15. Jakub Janik 0 (0,0,-)

15. Aleks Rydlewski ns

Trener Ireneusz Kwieciński