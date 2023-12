Zerwij karteczkę z drzewka adwentowego, zrób paczkę i pomóż potrzebującym

- Zachęcamy do zabierania karteczek. Przygotowany prezent będzie można złożyć w koszu z tyłu kościoła do Świąt Bożego Narodzenia - informują Dominikanie. - Za przygotowanie prezentów serdecznie dziękujemy.

Są też takie produkty, jak np.: coś na przeziębienie, witaminy dla seniorów i dzieci (także wit. D), tabletki przeciwbólowe (też na ból gardła), syrop na kaszel, szczoteczka i pasta do zębów, kosmetyki damskie, dezodorant, proszek do prania, środki czystości, ręcznik, ciasto świąteczne, sok do herbaty, szynka w puszce, wędlina świąteczna hermetycznie pakowana, pasztet w puszce, konserwa mięsna, słodycze, ryż, cukier, mąka, konserwa rybna, makaron, kasza, owoce w puszce, krem czekoladowy, płatki do mleka, miód, musztarda, chrzan, przyprawy, oliwa, olej, majonez, składniki do sałatki, herbata, kawa, kakao, bakalie, dżem, galaretka, barszcz czerwony lub żurek w kartonie, produkty dla cukrzyków, piłka, klocki, poduszka, pościel, patelnia, obrus świąteczny, maszynka do golenia, czajnik.