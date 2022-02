Zmienna forma Asseco Resovii i porażka w Gdańsku z Treflem 2:3. Dwa sety dobrze, dwa sety źle. Tie-break dla gospodarzy

Resoviacy jechali do Gdańska z mocnym postanowieniem odegrania się na Treflu za porażkę 0:3 w pierwszej rundzie we własnej hali. Były to tylko dobre chęci, choć goście znad Wisłoka zaczęli mecz od dobrej gry i zwycięstwa w pierwszej partii.W dwóch następnych spuścili mocno z tonu i w Ergo Arenie dominowali gospodarze. W czwartej goście znów pokazali lepszą siatkówkę. Tie break jednak dla "Gdańskich Lwów". Szkoda

Trefl, który ma ostatnio dobra passę, rozpoczął pierwszego seta z wysokiego C w bloku i na zagrywce. Resovia zepsuła cztery zagrywki i przegrywała 6:11, ale szybko odrabiała stracony dystans. Duża w tym zasługa soczystych zagrywek Nicolasa Szerszenia. Na 12:12 wyrównał blokiem na Lipińskim Maciej Muzaj. Po dwóch asach Szerszenia było 14:12 dla gości. Trefl zdołał wyrównać (15:15), ale od tego momentu warunki gry dyktowała Resovia, która dominowała w ofensywie. Skutecznie atakował Szerszeń, któremu w skuteczności sekundował zdobywający punkty w ataku i bloku Timo Tammemaa (23:19). Po błyskawicznej krótkiej tego zawodnika rzeszowski zespól miał piłkę setową (24:20). Brakujący punkt zdobył Muzaj.