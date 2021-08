Znany jest terminarz Suzuki 1 Ligi Mężczyzn - Rawlplug Sokół Łańcut i Miasto Szkła Krosno rozpoczną sezon pod koniec września

W sezonie 2021/2022 do rozgrywek przystąpi 17 drużyn.

Będą one prowadzone w dwóch etapach. W fazie zasadniczej każda z drużyn zagra ze sobą mecz oraz rewanż. Następnie zespoły z miejsc 1-8 awansują do fazy play-off; drużyny, które zajmą miejsca 9-14, zakończą rywalizację, a trzy ostatnie zespoły spadną do 2 ligi.