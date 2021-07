Żużel, 2 liga. Karol Baran, zawodnik 7R Stolaro Stali Rzeszów: Nikt na nas nie zwracał uwagi

Przypomnijmy, że spotkanie pomiędzy miejscowym zespołem Wofe Wittstock a Stalą rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu złego stanu toru. Potem, po pierwszej serii startów była przerwa na kosmetykę toru, która trwała... półtorej godziny. W efekcie zawody wznowiono, ale przerwano je po ośmiu wyścigach.

Oczywiście, że to był kontrowersyjny mecz. Zwracałem uwagę osobom decyzyjnym, to dostałem odpowiedź, że jak mi się nie podoba, to przyjadę sobie na powtórkę w innym terminie. W Rzeszowie po potężnej ulewie, bez próby toru, po niedługim czasie przyznano walkowera, bo kawałek toru się komuś nie spodobał. W Landshut w połowie zawodów drugi łuk rozrywał się na kawałki i nikt nic nie mówił. Teraz mieliśmy śmiesznie długie przerwy, a dawno powinien przyznany być walkower. Łuki były tak przyczepne, że ciężko było złożyć motocykl. Tak ma wyglądać żużel?