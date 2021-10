1 liga koszykarzy. Zwycięstwa Miasta Szkła Krosno i Rawlplug Sokoła Łańcut [RELACJE, ZDJĘCIA]

Kwarty: 15:17, 24:22, 19:13, 21:18.

Miasto Szkła: Ciesielski 10 (2x3), Vaulet 16 (3x3), Śpica 5 (1x3), Rompa 5 (1x3), J. Jasiński 18 (3x3) oraz Zaguła 3 (1x3), Oczkowicz 10 (1x3), Krzywdziński 3, Sobiech 6, Dawdo 3. Trener Radosław Soja.

Znicz: Sowa 0, Walczak 7, Suliński 22 (6x3), Bodych 24 (1x3), Uberma 5 (1x3) oraz Adamczyk 10, Czosnowski 0. Trener Michał Spychała.

Widzów 300.

Przed tygodniem krośnianie gonili wynik i w końcówce doszli Starogard na 3 punkty, a tym razem Znicz odrabiał skutecznie straty, zbliżając się na ostatnie kilkadziesiąt sekund na zaledwie 4 punkty (74:70 dla Krosna). Goście uczynili to oczywiście za sprawą dwóch najskuteczniejszych zawodników: Adriana Sulińskiego i Łukasza Bodycha.

– Robiliśmy co w naszej mocy, żeby zatrzymać obydwu snajperów. Czyniliśmy to nawet na pograniczu faulu, dosłownie przyklejając się do przeciwnika. Niestety rywale byli w wyśmienitej formie i trafiali z każdej niemal pozycji