16-latek z Zawadki uznany winnym zabójstwa ojca. Jest postanowienie sądu rodzinnego

- W oparciu o ustawę o wpieraniu i resocjalizacji nieletnich, sąd zastosował wobec nieletniego środki wychowawcze w postaci zobowiązania go do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych oraz orzekł nadzór kuratora. Kurator ma składać raz na pół roku sprawozdania z nadzoru nad Mateuszem T. - informuje Małgorzata Pirga, prezes Sadu Rejonowego w Strzyżowie.

Prokuratura nie wyklucza apelacji

Rodzina miała niebieska kartę

Zawadka to niewielka miejscowość położona nieopodal Strzyżowa. Próżno tu szukać kościoła czy szkoły. W centrum wioski, gdzie najczęściej spotykają się mieszkańcy, jest sklep. Autobus ze wsi odjeżdża dwa razy w ciągu dnia.

W tej miejscowości w ubiegłym roku doszło do dramatu Wojciech Tatara

To tu mieszkał 49-letni Adam T. 25 maja 2022 roku podczas kłótni rodzinnej pijany 49-latek został pchnięty nożem przez 15-letniego syna. Mężczyzna zginał na miejscu. Nastolatek trafił do izby dziecka. Z uwagi na to, że Matusz T. był osobą nieletnią, sprawą zajął się sąd rodzinny. Nastolatek po dwóch dniach pobytu w izbie dziecka został wypuszczony przez sąd rodzinny na wolność. Uczestniczył w pogrzebie ojca.