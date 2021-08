175 niezapłaconych mandatów za jazdę na gapę uzbierał mieszkaniec Rzeszowa. Łącznie gapowicze zalegają miastu ok. 10 mln złotych Marcin Piecyk

Od 2012 roku do czwartku 19 sierpnia 2021 osoby jeżdżące bez biletu w autobusach MPK Rzeszów zalegają miastu około 10 mln złotych. To dużo? Porównując do Krosna, gdzie dług w okresie roku wynosi "jedynie" nieco ponad 6 tys. zł, to kwota astronomiczna. Ale przy Białymstoku z długiem gapowiczów na poziomie 48 mln zł to dość niewiele. Niechlubnym rekordzistą w Rzeszowie jest osoba, która na koncie ma już 175 nieopłaconych mandatów.