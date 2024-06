3 liga grupa IV. Wisłoka Dębica zagrała na luzie i przegrała [ZDJĘCIA]

– Z meczu, który powinniśmy rozwiązać do przerwy, prowadzić wyższym wynikiem, grać spokojnie i kontrolować, zrobił się mecz nerwowy, ale ciekawy dla publiczności. Te ostatnie 20 minut opadliśmy trochę z sił, przeciwnik to zauważył, wprowadził zmiany, zaczął to wykorzystywać i parę razy nam zagroził