3,6 mln z budżetu Rzeszowa na Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną? Tego chcą radni PiS. Prezydent Konrad Fijołek póki co się wstrzymuje

- Jedno zmniejszenie budzi mój niepokój. Mówię o kwocie 3 609 240 zł jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pod nazwą „Budowa Kolei Aglomeracyjnej. Budowa i modernizacja linii kolejowej oraz infrastruktury przystankowej. Uważam, że to zły kierunek, te środki powinny być wydatkowane - powiedział na sesji Waldemar Szumny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, członek klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Dodał, że 3,6 mln złotych to bardzo mało w skali projektu wartego setki milionów. Podkreślił też, że te pieniądze z budżetu Rzeszowa miałyby i tak zostać przeznaczone na budowę przystanków w mieście. Wyraził również niepokój co do decyzji w tym temacie nowego prezydenta, Konrada Fijołka.