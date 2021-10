4 liga. KS Wiązownica pokonał Sokoła Kolbuszowa Dolna. Gola Jakuba Kądziołka na wagę zwycięstwa

Mecz mogli znakomicie otworzyć przyjezdni. W 11 minucie Krzysztof Szymański podał do Piotra Szkolnika, a ten z jedenastu metrów wycelował w poprzeczkę. W odpowiedzi Kacper Rop nie zdołał zdobyć bramki, strzałem głową z trzech metrów, a chwilę później po strzale Kacpra Wydry, świetnie interweniował bramkarz gości.

Drugą połowę otworzył Kacper Wydra strzałem w słupek. W 60 minucie Sokół stanął przed znakomitą okazją do zdobycia gola, jednak Kornel Kołacz nie wykorzystał rzutu karnego. Losy meczu rozstrzygnęły się w 71 minucie. Po indywidualnej akcji na strzał zdecydował się Jakub Kądziołka i Damian Albrycht musiał wyjąć piłkę z siatki. Do końca spotkania żadnej ze stron nieudało się już zmienić wyniku meczu.

Mecz słaby w naszym wykonaniu, sokół więcej biegał i był agresywniejszy, nasz zespół chciał wygrać mecz jak by najmniejszym nakładem sił i to się udało. Nie wiadomo jednak jak by się skończyło, gdyby goście wykorzystali rzut karny - podsumował prezes gospodarzy, Ernest Kasia.