4 liga podkarpacka. Czarni Trześń zremisowali z Karpatami Krosno [RELACJA]

Od początku spotkania to goście z Krosna lepiej operowali piłkę, lecz dobrze ustawiony zespół Czarnych rozbijał ataki podopiecznych Dariusza Liany daleko od swojej bramki. Ku zaskoczeniu kibiców zgromadzonych na stadionie to gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą Dawida Chruściela, który pewnie pokonał Krawczyka strzałem z rzutu karnego pod koniec pierwszej części spotkania. Chwilę później miejscowi mogli wyjść na dwubramkowe prowadzenie, ale dobry strzał z woleja Wójcika nie znalazł drogi do bramki.

Po około godziny gry Karpaty mogli wyrównać i powinni to zrobić, ale próby nerwów nie wytrzymał Karol Wajs, który nie wykorzystał rzutu karnego. Goście po niestrzelonym karnym jeszcze bardziej nerwowo rzucili się do odrabiania strat, lecz nerwowość i niedokładność w tworzonych sytuacjach nie przynosiły oczekiwanego rezultatu w postaci strzelenia wyrównującej bramki, aż do 88 minuty kiedy to popadaniu Majewskiego piłkę do siatki skierował Grzegorz Gawle. Czarni w ostatnich sekundach mogli przychylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, lecz w ostatniej akcji sędziowie dopatrzyli się zagrania ręką przed strzałem Maziarza.