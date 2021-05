4 liga podkarpacka. Lechia Sędziszów Małopolski okazała się lepsza od Czarnych Jasło [RELACJA]

Liga Mistrzów. Mamy angielski finał! Chelsea pokonała Real

Liga Mistrzów. W drugim rewanżowym półfinale Chelsea pokonała Real 2:0 po trafieniach Timo Wernera i Masona Mounta. The Blues zagrali bardzo skutecznie w defensywie, praktycznie nie pozwalając przeciwnikom na wykreowanie bramkowych akcji. Gospodarze mieli za to kilka kontrataków, a wynik 2:0 to najniższy wymiar kary. Świetnie spisywał się bowiem Thibault Courtois. Belg dwoił się i troił, ale Realu od porażki nie uchronił. Mamy angielski finał w Champions League!