4 liga podkarpacka. Wisłok Wiśniowa pokonał na własnym stadionie Piasta Tuczempy

W Wiśniowej spotkały się zespoły, które na wiosnę może nie prezentują za wysokiej formy, ale każdemu oczywiście zależało na zdobyciu trzech punktów. Ostatnio jakby trochę lepszą dyspozycję odnaleźli gracze Wisłoka i to potwierdziło się w tym pojedynku. Gola już w pierwszej połowie zdobył Waldemar Włotek, który popisał się bardzo ładnym uderzeniem stojąc tyłem do bramki.

- W pierwszej połowie w sumie nie mieliśmy za wielu sytuacji, ale w drugiej, gdy Piast już się trochę odkrył, to mogliśmy jeszcze coś strzelić - przyznał Eugeniusz Niemiec, prezes Wisłoka Wiśniowa. - Ogólnie był to mecz walki, ale uważam, że wynik jest sprawiedliwy - dodał.

- No niestety cały czas nam czegoś brakuje i znowu dzisiaj się nie udało - powiedział trener Piasta Marek Strawa. - Dzisiaj nie było nas wielu i to oczywiście też miało swoje znaczenie. Wisłok wykorzystał co miał, Złotek popisał się kapitalnym uderzeniem i to oni dzisiaj zgarnęli komplet punktów, trudno - zakończył.