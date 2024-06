467 interwencji na Podkarpaciu w związku z nawałnicami z gradem. Dwie osoby zostały ranne Agnieszka Pipała/PAP

467 interwencji zgłoszono w sobotę do godz. 20 do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie w związku z przechodzącymi nad częścią regionu nawałnicami i burzami z gradem. Dwie osoby zostały poszkodowane; jedna z nich trafiła na obserwację do szpitala. 1,1 tys. odbiorców bez prądu.