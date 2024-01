64. Plebiscyt Sportowy Nowin. Trener Robert Kurosz w futsalu osiągnął bardzo wiele i nikt mu tego już nie zabierze

Wpierw był mały osiedlowy klub Góral Winna Góra, którego jednym z założycieli był Robert Kurosz. W 2010 roku klub został przeniesiony do Tryńczy, gdzie nasz bohater, nominowany w kategorii Trener Roku również pełnił rolę głównego dyrygenta. W końcu historia zatoczyła koło i Robert Kurosz z powrotem trafił do Przemyśla, gdzie z Eurobusem w ekspresowym tempie wywalczył awans wpierw do pierwszej ligi, a po roku gry, ku zaskoczeniu nie których ekspertów, do Fogo Futsal Ekstraklasy. Awansu tego dokonał z piłkarzami dzielących występy na zielonej murawie z występami w hali, którzy jeszcze nie dawno rywalizację na hali traktowali jako zimowy przerywnik w przygotowaniach do rundy wiosennej, odnosząc siedemnaście zwycięstw w dwudziestu meczach.

- Robert jest bardzo ambitnym człowiekiem, zawsze stawia sobie najważniejsze cele, do których dąży i co najważniejsze te cele udaje mu się osiągnąć, jak choćby awans do Ekstraklasy, po tylko roku gry w pierwszej lidze. Patrząc na poprzedni rok, osiągnął w futsalu bardzo wiele i już nikt mu tego nie odbierze, zasłużył na tą nagrodę jak nikt inny