65-letni Jan Matyjasz z Sieklówki zmarł w szpitalu w Jaśle. Trzech lekarzy na ławie oskarżonych

Jan Matyjasz z Sieklówki 9 września 2017 roku zaczął się skarżyć na nudności, bóle brzucha i biegunkę. Trzy dni później mężczyzna zaczął odczuwać silny ból brzucha i kłucie w podbrzuszu. Rodzina opowiadała nam, że jego stan z każdą godziną się pogarszał.

Tego dnia około godz. 20 mężczyzna został zawieziony przez rodzinę do szpitala. Z izby przyjęć trafił na oddział zakaźny. Chociaż stan zdrowia po kilku dniach pobytu w szpitalu się poprawiał, to nagle z 15 na 16 września doszło do drastycznego pogorszenia. Obecna na dyżurze lekarka poleciła pobranie krwi do badań.

- Potem dowiedzieliśmy się, że krew już była tak zniszczona, że nie udało się zrobić żadnych badań - wspominał w rozmowie z nami syn zmarłego Marek Matyjasz.

Jan Matyjasz dostał leki, ale jego stan się nie poprawiał. Około godziny 7 trafił na oddział intensywnej terapii, gdzie doszło do zatrzymania krążenia. Medycy podjęli akcję reanimacyjną, która nie przyniosła rezultatów. Jan Matyjasz zmarł 16 września 2017 r. o godz. 7.40.