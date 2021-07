7R Stolaro Stal Rzeszów rozgromiła outsidera z Wittstock 62:28. Druga wygrana Żurawi

Co dalej z rzeszowskim żużlem? Prezes RzTŻ odpowiada na pytania Nowin

Na początku pierwszego wyścigu Max Dilger wjechał na tylne koło prowadzącego Sama Mastersa i najpierw motocykl a potem on z impetem wylądował na bandzie. Niemiec wyszedł cało z opresji, ale został z powtórki wykluczony. Zaczęło się od 4:2; parę Masters – Karol Baran przedzielił Matic Ivacić. Nie udało się gospodarzom wygrać dubletem pierwszego wyścigu, zrobili do juniorzy w drugim; Mateusz Majcher z Dawidem Rempałą pokonali Luksa Baumana. W trzecim biegu o podwójne zwycięstwo postarali się Patryk Rolnicki z Adrianem Cyferem, którzy pewnie ograli debiutującego w barwach Wilków Marcina Jędrzejewskiego. Znany z występów w Wilkach Krosno „Siopek” tylko po starcie jechał dobrze, ale po chwili wyprzedził go Cyfer. Niespodzianką w czwartej odsłonie było ostatnie miejsce Huberta Łęgowika, ale na wysokości zadania stanął startujący w charakterze gościa Dawid Rempała, który lubi jeździć na rzeszowskim torze.