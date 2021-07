Zbigniew Prawelski, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego: Żużel w Rzeszowie przetrwa! Będą pieniądze na nową, mocną drużynę

Jest nam ciężko, znacznie wzrosły koszty w związku z walkowerem i przygotowaniem toru do uzyskania licencji. Po okresie zamieszania wywołanego wzmocnieniem zespołu, przyznaniem walkowera drużynie z Opola oraz oświadczeniem sponsorów, sytuacja stabilizuje się, klub stara się funkcjonować normalnie. Współpraca ze sponsorami odbywa się na ustalonych zasadach, wywiązują się oni ze swoich zobowiązań. Jedynie firma Stolaro.pl nie rozmawia z nami. Kondycja sportowa jest dobra, zawodnicy odbywają treningi na torze w Rzeszowie, drużyna się integruje. Przygotowujemy się do sobotniego meczu z Wilkami z Wittstock na naszym stadionie. Atmosfera w drużynie jest bojowa.

Środków na bieżącą działalność nie brakuje?

Powiem więcej, ostatnio znacznie poprawiła się kondycja finansowa RzTŻ. Otrzymaliśmy bowiem pierwszą ratę pieniędzy z Urzędu Miasta. Mogę już również oficjalnie potwierdzić, że podpisana została umowa sponsorska z KGHM, co w zasadniczy sposób poprawi naszą sytuację finansową. Jednocześnie odbywają się negocjacje następnych umów ze sponsorami. Pomocną dłoń wyciągnęła do nas firma Texom, za co serdecznie jej dziękujemy. To wszystko jednak mało. Nie zostało jeszcze rozliczone nasze zaangażowanie w przygotowanie toru oraz montaż band. Uzyskane z tego tytułu i innych pieniądze powinny pozwolić nam zaoszczędzić środki na dalszą działalność i inwestycje na przyszłość. Wydatków oczywiście nie brakuje. W ostatnich dniach spłaciliśmy pożyczkę w kwocie 100 000 zł na rzecz firmy Stolaro.pl. Pragniemy zapewnić naszych sponsorów, że prawidłowo - według naszej najlepszej wiedzy i woli - gospodarujemy powierzonymi nam środkami. Chcemy w najbliższym czasie zaprosić ich do rozmów i poinformować o sytuacji w klubie.