Anna Stencel z Developresu Rzeszów: Nasze mecze z Chemikiem Police to są mecze na najwyższym poziomie naszej ligi

Myśli pani, że mecze Developres – Chemik, to już klasyki?

Myślę, że tak. Nawet gdzieś podświadomie miałam w głowie, że skończy się ten mecz pięcioma setami, bo to są dwa wyrównane zespoły i nikt nawet w trudnej sytuacji nie zwiesi głowy, tylko będzie walczył do samego końca. Uważam, że nawet jakby któraś z drużyn przegrywała już 0:2, to trzeba się spodziewać tie-breaka. To już jest gra, odważę się powiedzieć, na najwyższym poziomie naszej ligi i emocji w naszych meczach nie będzie do ostatniej piłki. Cieszę się, że trzymaliśmy się założenia od początku do końca i mimo że czasami coś szło nie po naszej myśli, to mimo wszystko staraliśmy się do samego końca grać zgodnie z naszymi założeniami taktycznymi i jak widać opłaciło się.