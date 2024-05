Asseco Resovia pożegnała kolejną gwiazdę siatkówki. Był dobrym duchem zespołu bell

Yacine Louati był nie tylko dobrym duchem rzeszowskiej drużyny, ale także jej filarem Krzysztof Kapica

Asseco Resovia pożegnała kolejną gwiazdę, która nie będzie w przyszłym sezonie reprezentować jej barw. To francuski przyjmujący Yacine Louati. Prezes klubu Piotr Maciąg do końca starał się, aby ten świetny zawodnik zmienił zdanie i został w Rzeszowie, ale reprezentant Francji po jednym sezonie w PlusLidze postanowił przenieść się do włoskiej Serie A.