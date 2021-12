Bez prądu w podkarpackim. Gdzie 9.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Kosynierów Racławickich, od ronda do skrzyżowania z ulicą Rzeczną, ul. Kościuszki, od ronda w kierunku Ratusza Miejskiego, ul. Kościuszki, w kierunku firmy Ikar, aleja Jana Pawła II od ronda do ulicy 3 Maja oraz ul. 3 Maja budynek 18, 20.

9.12 od godz. 8:00 do 16:00

Dzwonowa - za rzeką.

9.12 od godz. 8:00 do 15:00

Czarna - ul. Mickiewicza, Kolejowa, Wojska Polskiego.

9.12 od godz. 8:30 do 11:00

Pustków - okolice firm Aksil i Makdor.

10.12 od godz. 7:30 do 13:00

Miejscowość Brzeźnica - okolica cmentarza,

ul. Metalowa, Szkolna, Spacerowa, Dębicka, Sportowa.

10.12 od godz. 12:00 do 16:00

Pilzno - ul. Kraszewskiego, Spółdzielcza, Grywałdzka i Zielona.

13.12 od godz. 8:00 do 12:00