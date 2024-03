Biegaczka Resovii pobiła w mistrzostwach świata „życiówkę”, ale nie pobiegnie w finale

Wychowanka Sparty Stalowa Wola po raz pierwszy od dwóch lat nie zmagała się zima z kontuzjami, solidnie przepracowała okres przygotowawczy, zdobyła swoje pierwsze w karierze mistrzostwo Polski pod dachem, toteż pojechała do Szkocji z nadziejami.

Resoviaczka chciała awansować do finału i powalczyć o minimum, dające prawo startu w paryskich Igrzyskach Olimpijskich. Do tego drugiego trochę brakło, ale pierwsze było w zasięgu.