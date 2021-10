Bij mistrza! Hit na Podpromiu. Asseco Resovia kontra Jastrzębski Węgiel. Będzie widowisko

Jastrzębianie świetnie zagrywają. - My też. Na zagrywkę gości jesteśmy przygotowani. Tutaj nas nie zaskoczą. My też jesteśmy dobrze zagrywającą drużyną. Do tej pory też radziliśmy sobie dobrze na wysokich piłkach. Może nieskromnie powiem, że dysponujemy podobnym potencjałem. Starannie przygotowujemy się do starcia z Jastrzębskim - dodaje senior w teamie trenera Alberto Giulianiego , ale najstarszy na boisku będzie Jurij Gladyr, środkowy zdobywcy Superpucharu Polski.