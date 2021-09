Bokser Wisłoka Rzeszów, Dominik Kida wygrał międzynarodowy turniej w Sarajewie

- Dominik na pewno nie pokazał w tej walce najlepszego siebie, był wolny. Choć inaczej to wszystko wygląda oglądając w telewizji, niż na żywo. Wygrał, był lepszy, ale ja wiem, że stać go na jeszcze więcej – mówi Zygmunt Szalacha, klubowy trener Dominika w Wisłoku Rzeszów. - Pamiętajmy, że Dominik nie ma nawet stu walk stoczonych, to bardzo mało w porównaniu do innych, ale wygrywa, bo jest ambitny. Moim marzeniem jest, żeby Dominik pojechał na mistrzostwa świata.