Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 23.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (23.09 8:09) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

Dębica - ul. Rzeszowska okolice numerów od 128 do 192 oraz Nadleśnictwo, Nagawczyna - okolice numerów od 237 do 247.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat mielecki

Wampierzów - przy drodze na Dąbrówkę Osuchowską.

23.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat jasielski

Osobnica, Łazy Dębowieckie

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat krośnieński

Chorkówka

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Świerzowa Polska, ul. Rzeczna, Zręcin, ul. Nadbrzeżna, ul. Długa, ul. Graniczna, ul. Łukasiewicza

23.09 od godz. 8:00 do 11:30

Rzeszów

23.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat tarnobrzeski

Furmany

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Sokolniki

23.09 od godz. 8:00 do 14:00