Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 27.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Budzisz, od obwodnicy do numeru 34 i do 182.

29.11 od godz. 8:00 do 13:00

Głobikówka - od strony Głobikowej.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Żdżary - przysiółek Żurawieniec.

2.12 od godz. 8:00 do 12:00

Dębica - ul. Polna za obwodnicą.

3.12 od godz. 7:30 do 13:00

powiat mielecki

Wola Wadowska - od strony Suchego Gruntu.

29.11 od godz. 8:00 do 12:00

Podborze - od cegielni w kierunku centrum wsi. oraz Elektrownia Fotowoltaiczna Podborze TRDK2200.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Zgórsko - od kościoła w kierunku Podborza.oraz Partynia SKR TRDK2047

1.12 od godz. 8:00 do 15:00

Tuszów Narodowy

1.12 od godz. 7:00 do 15:00