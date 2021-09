Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 30.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Pustynia - od ulicy Metalowców w pobliżu kanału.

30.09 od godz. 8:00 do 14:00

Gorzejowa - Góry, Podlesie, Marchot.

30.09 od godz. 9:00 do 14:00

Dębica - ul. Mościckiego numer 19 i 21 oraz okolice skrzyżowania ulicy Mościckiego z ulicą Kosynierów Racławickich.

1.10 od godz. 8:00 do 14:00

Nagoszyn budynki od numeru 141 do numeru 163 oraz od numeru 200 do numeru 223.

4.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat mielecki

Wampierzów - przy drodze na Dąbrówkę Osuchowską.

30.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kawęczyn

1.10 od godz. 8:00 do 11:00

Mielec, ul. Jędrusiów, ul. Potockiego

30.09 od godz. 7:30 do 14:30

Mielec, ul. Lwowska, ul. Wolności

1.10 od godz. 7:30 do 14:30